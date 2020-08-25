Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Toumba
Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi
PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ingason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo (Dk. 44 Limnios), Giannoulis, Tzolis (Dk. 84 Jaba), Pelkas (Dk. 76 Esiti), Akpom
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, N'Sakala (Dk. 82 Umut Nayir), Necip Uysal, Atiba, Boyd (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Mensah (Dk. 70 Dorukhan Toköz), N'Koudou, Larin
Goller: Dk. 7 ve Dk. 24 Tzolis, Dk. 30 Pelkas (PAOK), Dk. 36 Larin (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 22 Michailidis, Dk. 45+1 Ingason, Dk. 63 El Kaddouri, Dk. 69 Pelkas (PAOK), Dk. 11 N'Sakala (Beşiktaş)
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PAOK, Beşiktaş'ı Yunanistan'da oynanan maçta 3-1 mağlup ederek tur atladı.
49. dakikada Oğuzhan Özyakup'un ara pasında topla buluşarak ceza sahasına giren Lens'in vuruşunda kaleci gole izin vermedi.
62. dakikada Beşiktaş'ın İtalyan kondisyoneri Stefano Marrone kırmızı kartla tribüne gönderildi.
67. dakikada ceza sahası içinde bir anda topu önünde bulan Tzolis'in sert şutunu kaleci Ersin Destanoğlu kurtardı.
77. dakikada Lens'in sağdan ortaladığı topa ceza sahası içinde yükselen Larin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
83. dakikada Lens'in sağ kanattan ortaladığı topa kale önünde Umut Nayir vurdu, meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
90+4. dakikada sağ taraftan gelen ortaya ceza sahası içinde Larin kafayla vurdu, kaleci topun kaleye girmesine izin vermedi.
PAOK'a deplasmanda 3-1 yenilen Beşiktaş, yoluna UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'nde devam edecek.