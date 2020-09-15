Futbol:  UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu, yarın oynanacak 5 karşılaşma ile tamamlanacak.

"Devler Ligi"nden elenen Benfica, AZ Alkmaar ve Rapid Wien yollarına UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

PAOK, play-off turunda Krasnodar 'la eşleşirken, Dinamo Kiev ise Gent'in rakibi oldu.

Tek maç eleme sistemindeki müsabakalarda, Portekiz ekibi Benfica 'yı 2-1 mağlup eden PAOK, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı 2-0 yenen Dinamo Kiev ve Avusturya ekibi Rapid Wien 'i 2-1'le geçen Gent, play-off'lara kaldı.

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Benfica'yı 2-1 yenen PAOK, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktı

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