Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 2. haftanın ilk gün maçları tamamlandı.

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