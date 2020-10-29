Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun E, F, G ve H gruplarında da 2. maçlar yapıldı.

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede Juventus, Barcelona'yı ağırladı. Barcelona, Dembele'nin 14 ve Messi'nin (penaltıdan) 90+1'inci dakikadaki golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Sahaya Juventus'un ilk 11'inde çıkan milli futbolcu Merih Demiral, 85. dakikada ikinci sarı kartını görerek oyundan ihraç edildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığının duyurulduğu 13 Ekim'den beri tecrit altında yaşayan Cristiano Ronaldo, son yaptırdığı testin sonucu da pozitif çıktığı için Juventus kadrosuna alınmadı.

Manchester United 3 puanı 5 golle aldı

Medipol Başakşehir'in H Grubu'ndaki rakipleri Manchester United ile Leipzig arasındaki karşılaşmayı, ev sahibi United 5-0 kazandı.

2'de 2 yapan İngiliz ekibinde oyuna sonradan giren Rashford, hat-trick yaptı. Greenwood ve Martial de birer gol kaydetti.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği E Grubu maçında ise Sevilla, sahasında Rennes'i 1-0 yendi.

İkinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Krasnodar (Rusya) - Chelsea (İngiltere): 0-4

Sevilla (İspanya) - Rennes (Fransa): 1-0

F Grubu:

Club Brugge (Belçika) - Lazio (İtalya): 1-1

Borussia Dortmund (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-0

G Grubu:

Ferencvaros (Macaristan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2

Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya): 0-2

H Grubu:

Medipol Başakşehir - Paris Saint-Germain (Fransa): 0-2

Manchester United (İngiltere) - Leipzig (Almanya): 5-0

Takımlar O G B M A Y Av P Manchester United 2 2 0 0 7 1 6 6 PSG 2 1 0 1 3 2 1 3 Leipzig 2 1 0 1 2 5 -3 3 Medipol Başakşehir 2 0 0 2 0 4 -4 0

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