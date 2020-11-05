Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

05.11.2020 01:13
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. hafta maçları tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşamasında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda E, F, G ve H gruplarında 8 maç sona erdi.

Konuk ettiği Manchester United'ı 2-1 yenerek H Grubu'nda ilk puanlarını elde eden Medipol Başakşehir'de takımının ilk golüne imza atan Demba Ba, 35 yaş 163 günle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Didier Drogba'nın (36 yaş, 259 gün) ardından ağları sarsan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

Karşılaşmayı birer gol ve asistle tamamlayan Edin Visca ise Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında Arjen Robben'in ardından bu istatistiklere ulaşan ikinci oyuncu olarak öne çıktı.

Manchester United ise tüm kulvarlarda 19 maç sonra ilk kez deplasmanda kaybederken, 10 maçlık deplasman galibiyet serisi de son buldu.

Grubun diğer maçında Leipzig, Christopher Nkunku ve penaltıdan Emil Forsberg ağları sarsmasıyla konuk ettiği Paris Saint-Germain'i 2-1 yendi. Fransa ekibinin tek golünü Angel Di Maria kaydetti. Almanya temsilcisi, bu galibiyetin ardından 6 puan ve averaj farkıyla grupta ikinci sırada yer aldı.

E Grubu'nda Chelsea, konuk ettiği Fransa ekibi Rennes'i penaltılardan Timo Werner (2) ve Tammy Abraham'ın golleriyle 3-0 yendi ve grupta 7 puan ve averaj farkıyla liderliğini sürdürdü.

F Grubu'nda Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland (2) ve Thorgan Hazard'ın ağları sarsmasıyla konuk olduğu Club Brugge'ü 3-0 mağlup etti.

Barcelona ise ağırladığı Dinamo Kiev'i penaltıdan Lionel Messi ve Gerard Pique'nin golleriyle 2-1 yenerek G Grubu'nda 3'te 3 yaptı.

Aynı grupta yer alan Juventus ise deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımını Alvaro Morata (2), Paulo Dybala ve Lasha Dvali'nin (kendi kalesine) fileleri havalandırmasıyla 4-1'lık skorla geçti.

Üçüncü hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0

Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-2

F Grubu:

Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

G Grubu

Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya): 1-4

H Grubu

Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere): 2-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester United, Almanya, Fransa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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