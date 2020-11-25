Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 17. dakikada penaltıdan Lars Stidl, 34. dakikada Nico Elvedi, 45. dakikada Breel Embolo ve 77. dakikada Oscar Wendt kaydetti.

C Grubu'nda oynanan maçta, deplasmanda Yunanistan 'ın Olympiakos takımıyla karşılaşan Manchester City , rakibini 36. dakikada Philip Foden'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde dördüncü haftaya iki maçla devam edildi.

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