Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

C Grubu'nda yer alan Porto , konuk ettiği Manchester City ile 0-0 berabere kaldı. Puanını 10'a yükselten Portekiz ekibi, 13 puanlı lider Manchester City'nin ardından son 16'ya kalan ikinci takım oldu.

D Grubu'nda Liverpool, 58. dakikada Curtis Jones'in attığı golle sahasında Ajax'ı 1-0 mağlup etti. İngiltere temsilcisi, 12 puanla lider olarak gruptan çıkmayı garantiledi.

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