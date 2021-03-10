Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

10.03.2021 02:07
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Borussia Dortmund, çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile Borussia Dortmund, çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla başladı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada, Almanya ekibi Borussia Dortmund, Signal Iduna Park Stadı'nda İspanya'nın Sevilla takımını konuk etti.

Karşılaşmaya atak başlayan Borussia Dortmund, 35. dakikada yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın golüyle ilk devreyi 1-0 önde kapadı.

İkinci devrede Borussia Dortmund'da Haaland, 48. dakikada ağları sarstı. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonucu pozisyon öncesinde futbolcuya ceza sahası içinde faul yapıldığı gerekçesiyle gol iptal edildi ve yerine penaltı kararı verildi. Haaland, penaltıyı kaçırmasına rağmen rakip takımın kalecisi çizgiyi ihlal ettiği gerekçesiyle penaltı tekrar edildi. Haaland, 54. dakikada bu penaltıda topu ağlarla buluşturarak, takımını 2-0 öne geçirdi.

Penaltı kazanan Sevilla, 69. dakikada Youssef En-Nesyri'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Sevilla, 90+6. dakikada En-Nesyri ile bir gol daha bulmasına rağmen bu skor tur için yeterli olmadı ve karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanarak turnuvada çeyrek finale kalan Almanya temsilcisinde önemli rekorlar yaşandı. Üst üste 34. maçında rakip ağları sarsan Borussia Dortmund, bu alanda kulüp rekorunu geliştirdi.

Haaland birçok rekora imza attı

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta attığı 10 golle krallık yarışında açık ara zirvede yer alan Haaland, turnuvada 4 maç üst üste en az 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 14. maçında 20. golüne ulaşan 20 yaşındaki oyuncu, turnuva tarihinde 20 gol barajına en az maçta ve en genç yaşta ulaşan oyuncu rekorlarının da yeni sahibi oldu.

Porto, uzatmalarda çeyrek final vizesi aldı

Diğer mücadelede, ilk maçta Portekiz ekibi Porto'ya deplasmanda 2-1 yenilen İtalya temsilcisi Juventus, rakibini bu kez sahasında ağırladı.

Porto, 19. dakikada penaltıdan Sergio Oliveira'nın ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devreye hızlı başlayan Juventus, 49. ve 63. dakikalarda Federico Chiesa'nın golleriyle rakibini 2-1 yenerek maçı uzatmalara taşıdı.

Uzatmalarda Porto, Oliveira'nın 115. dakikada frikikten ikinci golüne imza atmasıyla skoru 2-2'ye getirdi. Çabuk toparlanan Juventus, 117. dakika Adrien Rabiot'un fileleri havalandırmasıyla maçı 3-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle Porto, üst tura çıkan taraf oldu.

Porto'da Mehdi Taremi, 52. ve 54. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla cezalandırılarak takımını 10 kişi bıraktı. Taremi'ye ceza sahası içinde faul yaptığı gerekçesiyle Portekiz ekibinin ilk golünü attığı penaltıya neden olan Juventuslu milli oyuncu Merih Demiral, karşılaşma boyunca sahada kaldı.

Şampiyonlar Ligi'ne Liverpool - Leipzig ve Paris Saint-Germain - Barcelona arasındaki son 16 turu rövanş maçlarıyla devam edilecek. İki karşılaşma da bugün TSİ 23.00'te başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Borussia Dortmund, Almanya, Porto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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