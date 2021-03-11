Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

11.03.2021 01:25
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile Paris Saint-Germain (PSG), çeyrek finale adlarını yazdıran takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turu rövanşı, iki karşılaşmayla devam etti.

İlk maçta konuk ettiği Fransa ekibi PSG'ye 4-1 yenilen İspanya temsilcisi Barcelona, rakibine bu kez Parc des Princes Stadı'nda konuk oldu.

Karşılaşmaya atak başlayan PSG'de Mauro Icardi, ceza sahası içinde Barcelonalı Clement Lenglet tarafından düşürüldü. Pozisyona, Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından yapılan incelemenin ardından penaltı kararı verildi. Penaltıyı golle sonuçlandıran Kylian Mbappe, 31. dakikada PSG'yi 1-0 öne geçirdi.

Çabuk toparlanan Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin 37. dakikada ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Barcelona'da Antoine Griezmann'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle hakem, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Messi'nin 45+3. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu, PSG'nin kalecisi Keylor Navas kurtardı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede iki takım da yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu sonuçla PSG, turnuvada son 8 takım arasına adını yazdıran taraf oldu. Barcelona, 2006-07 sezonundan itibaren ilk kez turnuvada çeyrek finale kalamayarak, bu alandaki rekorunu sonlandırdı.

Mbappe, Messi'nin rekorunu kırdı

Bu maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki 25'inci golüne imza atan Mbappe, önemli rekorlara imza attı. Fransız forvet, 22 yıl 80 günle turnuvada 25 gol barajına ulaşan en genç oyuncu unvanını Messi'nin (22 yaş, 286 gün) elinden aldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ağlarını 4. kez sarsan Mbappe, turnuvada İspanyol takımına bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

Maçta fileleri havalandıran Messi ise 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.

Liverpool zorlanmadı

Ülkeler arasındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle Puşkas Stadı'nın ev sahipliği yaptığı diğer mücadelede, İngiltere ekibi Liverpool ile Almanya'nın Leipzig takımı karşılaştı.

İlk maçta rakibini deplasmanda 2-0'la geçen Liverpool, ev sahibi statüsünde oynadığı bu karşılaşmayı da aynı skorla kazandı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah ve 74. dakikada Sadio Mane kaydetti.

Liverpool'da milli oyuncu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Barcelona, Liverpool, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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