Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

27.04.2021 23:57
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid, konuk ettiği Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2020-2021 sezonu yarı final heyecanı, İspanya temsilcisi Real Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımı arasında Alfredo Di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşmayla başladı.

Şiddetli yağış altında oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan konuk ekip Chelsea, Alman oyuncusu Timo Werner ile maçın başlarında yakaladığı 3 gol fırsatını değerlendirememesine rağmen aradığı golü, 14. dakikada buldu.

Antonio Rüdiger'in uzun mesafeli ara pasında topla ceza sahası içinde buluşan Christian Pulisic, Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois'yı çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Ataklarını sıklaştıran Real Madrid'de 23. dakikada ceza sahası çizgisinden sert şutu direkten dönen Karim Benzema, 29. dakikada ise skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid'in köşe vuruşu organizasyonunda ceza sahası içine Marcelo'nun yaptığı ortanın ardından oluşan karambolde topla buluşan Benzema, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Büyük bölümü orta saha mücadelesi içinde geçen karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Benzema ve Pulisic tarihe geçti

Real Madrid formasıyla son 14 maçında 13 kez ağları sarsan Benzema, Şampiyonlar Ligi tarihinde en çok gol atan oyuncular sıralamasında Real Madrid'in efsane ismi Raul Gonzalez'i yakalayarak 71 golle 4. sıraya yükseldi.

Chelsea'de Christian Pulisic ise UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu oldu. Pulisic, tüm turnuvalar dahilinde Real Madrid ağlarını sarsan yine ilk ABD'li futbolcu unvanını elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, İspanya, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika Spor


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