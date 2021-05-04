Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Tarihindeki ilk kez Devler Ligi'nde finale yükselen Manchester City'nin rakibi, yarın TSİ 22.00'de Chelsea ile Real Madrid arasında yapılacak yarı final rövanş maçının ardından belli olacak.

PSG'de Angel Di Maria , 69. dakikada Fernandinho 'ya yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Ev sahibi ekip, Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 11. dakikasında ilk golü buldu. Kaleci Ederson'un uzun pasında sol kanattan hareketlenen Oleksandr Zinchenko, topu ceza sahası önüne çevirdi. Kevin de Bruyne 'ün vuruşunda savunmadan seken meşin yuvarlağı takip eden Riyad Mahrez, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain'i ( PSG ) 2-0 mağlup eden Manchester City, tarihinde ilk kez finale yükseldi.

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