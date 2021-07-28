Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Massimiliano Irrati, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Sekidika, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Muhammed
PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Silva, Boscagli, Max, Sangare, Götze, Van Ginkel, Madueke, Zahavi, Gakpo
Gol: Dk. 37 Madueke (PSV Eindhoven)
Galatasaray ile PSV Eindhoven arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı, Hollanda ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
26. dakikada sol tarafta topla buluşarak ceza sahasına giren Gakpo, önündeki iki Galatasaraylı oyuncudan sıyrılarak şutunu çekti, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.
37. dakikada PSV Eindhoven öne geçti. Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Muslera'nın yumruklayarak ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa Madueke uzaktan sert vurdu, Marcao'ya çarpan top ağlarla buluştu: 0-1.
PSV Eindhoven ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Kaynak: AA
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