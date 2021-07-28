Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turu rövanşında 9 karşılaşma oynandı.

Galatasray taraftarının kafası çok karıştı! Ömer Bayram'a bir kısım tepki gösterirken bir kısım destek verdi