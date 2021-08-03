Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu maçları başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında 7 maç yapıldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Sparta Prag (Çekya) - Monaco (Fransa): 0-2
Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya): 2-1
Genk (Belçika) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-2
PSV Eindhoven (Hollanda) - Midtjylland (Danimarka): 3-0
CFR Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Kızılyıldız (Sırbistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
Kaynak: AA
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