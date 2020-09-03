Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Artur Dias, Rui Tavares, Paulo Soares (Portekiz)
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Kaan Ayhan, Mert Hakan Yandaş, Hakan Çalhanoğlu, Emre Kılınç, Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz
Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Lang, Attila Szalai, Nagy, Siger, Holender, Szoboszlai, Sallai, Adam Szalai
Sarı kartlar: Dk. 36 Burak Yılmaz (Türkiye), Dk. 45 Siger (Macaristan)
UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta Türkiye-Macaristan karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
12. dakikada Sallai'nin pasına hareketlenen Holender'in ceza sahası dışından sol çaprazdan etkili vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.
19. dakikada Holender'in pasında topla buluşan Szoboszlai'nin ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Savunma topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.
23. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza alanı dışından kaleyi karşıdan gören noktadan vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada Szoboszlai'nin pasında ceza alanı sol çaprazında topu kontrol eden Hollender uzak köşeye vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen meşin yuvarlağı savunma tehlikeli bölgenin dışına gönderdi.
36. dakikada Adam Szalai'nin ceza sahası dışında sert şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
39. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanı dışından vuruşunda topu kaleci Gulacsi kontrol etti.
45. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gulacsi'de kaldı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 22:35 - Kaynak: AA
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