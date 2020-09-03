Futbol: UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki mücadelesine mağlubiyetle başladı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, ilk maçında konuk ettiği Macaristan'a 1-0 yenildi.

Diğer müsabakada Rusya, Sırbistan'ı 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçların ardından Rusya, grupta averajla liderliğe yerleşti.

Gruptaki ikinci müsabakalar, 6 Eylül'de Macaristan ile Rusya ve Sırbistan ile Türkiye arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle: