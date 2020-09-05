Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ilk haftasına 9 maçla devam edildi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında bugün A, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup maçında son şampiyon Portekiz, 41. dakikada Joao Cancelo, 58. dakikada Diogo Jota, 70. dakikada Joao Felix ve 90+4. dakikada Andre Silva'nın attığı gollerle ağırladığı Hırvatistan'ı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibin golünü 90. dakikada Bruno Petkovic attı.
Gruptaki diğer karşılaşmada ise Fransa deplasmanda İsveç'i 1-0 yendi. Maçtaki tek golü 41. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: İzlanda- İngiltere: 0-1
Danimarka- Belçika: 0-2
3. Grup: İsveç-Fransa: 0-1
Portekiz-Hırvatistan: 4-1
C Ligi
1. Grup: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi- Karadağ: 0-2
Azerbaycan- Lüksemburg: 1-2
2. Grup: Kuzey Makedonya- Ermenistan: 2-1
Estonya- Gürcistan: 0-1
D Ligi:
2. Grup: Cebelitarık- San Marino: 1 - 0
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2020 23:51 - Kaynak: AA
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