Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci haftasına 8 maçla devam edildi.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında bugün A, B ve C liglerinde 8 karşılaşma oynandı.
Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup maçında İtalya, 45. dakikada Nicolo Barella'nın attığı golle deplasmanda Hollanda'yı 1-0 mağlup etti.
Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Kasımpaşa forması giyen Bosna Hersekli Haris Hajradinovic, takımının Polonya'ya evinde 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada gol attı.
Trabzonsporlu Alexander Sörloth ise ülkesi Norveç'in, Kuzey İrlanda deplasmanında 5-1 galip geldiği karşılaşmada 2 kez ağları sarstı.
Gaziantep FK forması giyen Rumen oyuncu Alexandru Maxim de takımının Avusturya'yı 3-2 yendiği maçta Süper Lig'de forma giyip Uluslar Ligi'nde ağları sarsan bir diğer isim oldu.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
1. Grup: Hollanda-İtalya: 0-1
Bosna Hersek-Polonya: 1-2
B Ligi
1. Grup: Avusturya- Romanya: 2-3
Kuzey İrlanda-Norveç: 1-5
2. Grup: İsrail- Slovakya: 1-1
Çekya-İskoçya: 1-2
C Ligi
4. Grup: Kazakistan- Belarus: 1-2
Arnavutluk- Litvanya: 0-1
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 23:51 - Kaynak: AA
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