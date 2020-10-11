Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

11.10.2020 23:51
Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası 10 maçla sona erdi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun üçüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.

B Ligi 3. Grup maçında Rusya'ya konuk olan Türkiye, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rusya'nın golünü 28. dakikada Anton Miranchuk, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Gruptaki diğer müsabakada Macaristan, deplasmanda Sırbistan'ı 20. dakikada Norbert Könyves'in attığı golle 1-0 yendi.

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup mücadelesinde ise Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.

Ligde 4. hafta maçları, 13-14 Ekim'de oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde tamamlanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Polonya- İtalya: 0-0

2. Grup: İzlanda- Danimarka: 0-3

3. Grup: Fransa-Portekiz: 0-0

B Ligi

1. Grup: Kuzey İrlanda- Avusturya: 0-1

2. Grup: İsrail-Çekya: 1-2

İskoçya- Slovakya: 1-0

3. Grup: Sırbistan-Macaristan: 0-1

Rusya-Türkiye: 1-1

C Ligi

3. Grup: Kosova- Slovenya: 0-1

Yunanistan- Moldova: 2-0

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- Kaynak: AA

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