Futbol: UEFA Uluslar Ligi

Günün öne çıkan A Ligi 3. Grup mücadelesinde ise Fransa ile Portekiz 0-0 berabere kaldı.

B Ligi 3. Grup maçında Rusya 'ya konuk olan Türkiye , sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Rusya'nın golünü 28. dakikada Anton Miranchuk, ay-yıldızlıların golünü 62. dakikada Kenan Karaman kaydetti. Gruptaki diğer müsabakada Macaristan , deplasmanda Sırbistan'ı 20. dakikada Norbert Könyves'in attığı golle 1-0 yendi.

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