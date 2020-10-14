Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

14.10.2020 23:39
Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Stat: Türk TelekomHakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Georgi Kabakov, Martin Margaritov, Diyan Valkov (Bulgaristan)

Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Okay Yokuşlu, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 27 Umut Meraş), Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir (Dk. 76 Yusuf Yazıcı), Cengiz Ünder (Dk. 86 Abdülkadir Ömür), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

Sırbistan: Dmitrovic, Stefan Mitrovic (Dk. 75 Gudelj), Milenkovic, Kolarov, Lazovic, Lukic, Milinkovic, Maksimovic, Ristic (Dk. 46 Mladenovic), Djuricic (Dk. 75 Vlahovic), A. Mitrovic

Goller: Dk. 21 Milinkovic, Dk. 49 Aleksandar Mitrovic (Penaltıdan) (Sırbistan), Dk. 57 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 76 Ozan Tufan (Türkiye)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Burak Yılmaz (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 16 Stefan Mitrovic, Dk. 77 Kolarov, Dk. 81 Aleksandar Mitrovic (Sırbistan), Dk. 29 Okay Yokuşlu (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta konuk ettiği Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı.

47. dakikada Kolarov'un soldan kullandığı kornerde arka direğe hareketlenen Milenkovic'in kafayla vurduğu top az farkla üstten auta çıktı.

48. dakikada konuk takımda Milinkovic ceza sahasında Okay Yokuşlu ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Bulgar hakem Georgi Kabakov penaltı kararı verdi. 49. dakikada penaltıyı kullanan Aleksandar Mitrovic, meşin yuvarlak ile kaleci Mert Günok'u ayrı köşelere gönderdi: 0-2

57. dakikada milliler farkı 1'e indirdi. Sırbistan yarı alanının ortalarında Zeki Çelik'ten topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza alanı ön çizgisi üzerindeki Kenan Karaman ile duvar pası yaptı. Ceza sahasına giren ve kaleci Dmitrovic ile karşı karşıya kalan Hakan'ın hafif sağ çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

65. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Aleksandar Mitrovic, dar açıya rağmen şutunu çekti. Kaleci Mert Günok'un müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyun alanına döndü. Savunmadaki Mahmut Tekdemir tehlikeyi uzaklaştırdı.

70. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in sert şutunda kaleci Dmitrovic, yakın direk dibinde topun ağlara gitmesini önledi.

76. dakikada Türkiye, beraberliği sağladı. Ceza sahasına gelen ortada Sırbistan savunmasının uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarındaki Kenan Karaman'ın önünde kaldı. Milli futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Ceza sahası ön çizgisi gerisindeki Hakan Çalhanoğlu, kendisine gelen topa bekletmededen kaleye göndermek istedi. Ancak yerden seken meşin yuvarlak altı pas üzerindeki Ozan Tufan'a pas oldu. Ozan, bekletmeden yaptığı plaseyle topu ağlarla buluşturdu: 2-2

81. dakikada Lazovic'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Vlahovic'in kafayla vurduğu topu savunmadaki Merih Demiral çizgiden çıkararak mutlak bir golü engelledi.

86. dakikada Milinkovic'in şutunda kaleci Mert Günok sağına gelen topu uzanarak çıkardı.

90+1. dakikada Kolarov'un sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Mert son anda topu kornere çeldi.

Müsabaka 2-2 berabere sonuçlandı.

Okay Yokuşlu, Zeki Çelik, Mert Günok, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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