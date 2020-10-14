Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

14.10.2020 23:55
Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası sona erdi.

Futbolda UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası sona erdi.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftası, A, B ve C liglerinde oynanan 20 karşılaşmayla tamamlandı.

B Ligi 3. Grup maçında Sırbistan'ı konuk eden Türkiye, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Millilerin gollerini 57. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada Ozan Tufan, konuk takımın gollerini 22. dakikada Sergej Milinkovic-Savic ve 49. dakikada penaltıdan Aleksandar Mitrovic attı. Gruptaki diğer müsabakada Rusya, sahasında Macaristan ile 0-0 berabere kaldı.

Günün öne çıkan A Ligi 1. Grup mücadelesinde İtalya ile Hollanda, 1-1'lik eşitliğe razı oldu. Ev sahibi İtalya'nın golünü 16. dakikada Lorenzo Pellegrini, Hollanda'nın golünü 25. dakikada Donny van de Beek kaydetti.

A Ligi 2. Grup'ta Danimarka, İngiltere'ye konuk olduğu maçı 35. dakikada Christian Eriksen'in penaltıdan bulduğu golle 1-0 kazandı.

Fransa ise A Ligi 3. Grup'ta Hırvatistan deplasmanında 8. dakikada Antoine Griezmann ve 79. dakikada Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-1 galip geldi. Hırvatistan'ın golü 65. dakikada Nikola Vlasic'ten geldi.

Ligde 5. hafta maçları, 14-15 Kasım'da oynanacak.

UEFA Uluslar Ligi'nde günün sonuçları şöyle:

A Ligi

1. Grup: Polonya-Bosna Hersek: 3-0

İtalya-Hollanda: 1-1

2. Grup: İngiltere-Danimarka: 0-1

İzlanda- Belçika: 1-2

3. Grup: Hırvatistan-Fransa: 1-2

Portekiz- İsveç: 3-0

B Ligi

1. Grup: Norveç- Kuzey İrlanda: 1-0

Romanya- Avusturya: 0-1

2. Grup: İskoçya-Çekya: 1-0

Slovakya- İsrail: 2-3

3. Grup: Türkiye-Sırbistan: 2-2

Rusya-Macaristan: 0-0

4. Grup: Finlandiya- İrlanda Cumhuriyeti: 1-0

Bulgaristan- Galler: 0-1

C Ligi

2. Grup: Kuzey Makedonya- Gürcistan: 1-1

Estonya- Ermenistan: 1-1

3. Grup: Moldova- Slovenya: 0-4

Yunanistan- Kosova: 0-0

4. Grup: Litvanya- Arnavutluk: 0-0

Belarus- Kazakistan: 2-0

Macaristan, Türkiye, Rusya, UEFA, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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