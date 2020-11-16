Futbol: UEFA Uluslar Ligi

A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta beşinci hafta maçları tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi 2020-2021 sezonunda milliler, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Rusya'yı 3-2 mağlup etti.

Diğer müsabakada ise Macaristan ile Sırbistan sahadan 1-1'lık eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Rusya, averajla liderliğini sürdürdü.

Grupta altıncı ve son karşılaşmalar, 18 Kasım'da Macaristan ile Türkiye ve Sırbistan ile Rusya arasında oynanacak.

B Ligi 3. Grup'ta oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Av P Rusya 5 2 2 1 9 7 2 8 Macaristan 5 2 2 1 5 4 1 8 Türkiye 5 1 3 1 6 6 0 6 Sırbistan 5 0 3 2 4 7 -3 3

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