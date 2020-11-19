Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Uluslar Ligi

19.11.2020 00:51
Futbol: UEFA Uluslar Ligi, System.String[]

Stat: Puşkaş ArenaHakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk.

Stat: Puşkaş Arena

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Türkiye: Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Ozan Tufan (Dk. 71 Berkay Özcan), Mahmut Tekdemir (Dk. 88 Kaan Ayhan), İrfan Can Kahveci (Dk. 55 Yusuf Yazıcı), Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun (Dk. 71 Deniz Türüç)

Macaristan: Dibusz, Fiola, Lang, Szalai, Nego (Dk. 89 Botka), Siger, Nagy, Hangya (Dk. 74 Holender), Kalmar (Dk. 46 Cseri), Könyves (Dk. 46 Varga), Nikolic (Dk. 64 Gyurcso)

Goller: Dk. 57 Siger, Dk. 90+5 Varga (Macaristan)

Sarı kartlar: Dk. 47 Mahmut Tekdemir (Türkiye), Dk. 54 Cseri, Dk. 77 Dibusz, Dk. 78 Holender, Dk. 90+1 Gyurcso (Macaristan)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'un 6. ve son hafta maçında konuk olduğu Macaristan'a 2-0 yenildi.

Bu sonuçla grubu 6 puan ve averajla son sırada tamamlayan milliler, C Ligi'ne düştü.

54. dakikada milli takım etkili geldi. Sol kanattan Caner Erkin'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Cenk Tosun'un penaltı noktası yakınından vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Ozan Tufan'ın şutunda ise top üsten auta gitti.

57. dakikada Macaristan öne geçti. Nikolic'in pasına hareketlenen Varga'nın ceza sahasına girer girmez şutunda, kaleci Mert'in müdahale ettiği top yan direkten döndü. Boşta kalan topu uzaklaştırmaya çalışan Ozan Kabak'ın müdahalesinde Siger'e çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

73. dakikada ay-yıldızlı ekip beraberlik golüne çok yaklaştı. Deniz Türüç'ün sağ kanattan yaptığı ortada top savunmadan sekti. Boşta kalan meşin yuvarlağa Hakan Çalhanoğlu gelişine sert vuruşunda, kaleci Dibusz son anda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topa bu kez Yusuf Yazıcı'nın şutunda ise Nego'dan seken meşin yuvarlağı Macaristan savunması uzaklaştırdı.

90+5. dakikada Macaristan farkı 2'ye yükseltti. Milli takımın kullandığı kornerde Macaristan savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Boşta kalan topu kapan ve Nazım'dan kurtaran Varga, ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sağ ayağıyla sert şutunda, Mert'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Mücadeleyi Macaristan 2-0 kazandı.

Caner Erkin, Ozan Tufan, Ozan Kabak, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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