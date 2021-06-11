Futbol: Uluslararası Rival Turnuvası

Nijer'in golünü ise 29. dakikada Zakari Victorien Adebayor kaydetti.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yönettiği maçta Gine, 56. dakikada Aguibou Camara ve 71. dakikada penaltı atışından İbrahima Sory Conte'nin attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde Togo, Gine, Gambiya , Nijer ve Kosova A milli takımlarının katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada, Gine ile Nijer karşı karşıya geldi.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Rival Futbol Turnuvası'nda Gine , Nijer 'i 2-1 mağlup etti.

Çukur'un yerine geliyor! Üç Kuruş dizisinin başrolü Uraz Kaygılaroğlu oldu