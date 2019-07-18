Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

Avrupa
'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal
, Bayern Münih
'i 2-1 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere
Premier Lig ekibi Arsenal, ABD'nin Los Angeles
kentindeki Dignity Health Sports Park'ta Almanya
temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Louis Poznanski'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 88. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih'in tek golünü ise 71. dakikada Robert Lewandowski
kaydetti.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil
, 81 dakika sahada kaldı.
Avrupa'nın önde gelen 12 takımının yer aldığı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD, Çin ve Singapur
ev sahipliği yapıyor.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United
ve Tottenham Hotspur
, İspanya
'dan Real Madrid
ve Atletico Madrid
, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya
'dan Juventus
, Milan
, Inter ve Fiorentina
, Portekiz
'den Benfica
ile Meksika
'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.