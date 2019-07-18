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Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

2 saat önce

Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Bayern Münih'i 2-1 yendi.

Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası, System.String[]
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Arsenal, Bayern Münih'i 2-1 yendi.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, ABD'nin Los Angeles kentindeki Dignity Health Sports Park'ta Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin 49. dakikasında Louis Poznanski'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 88. dakikada Edward Nketiah'ın golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bayern Münih'in tek golünü ise 71. dakikada Robert Lewandowski kaydetti.
Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 81 dakika sahada kaldı.
Avrupa'nın önde gelen 12 takımının yer aldığı 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, Avrupa, ABD, Çin ve Singapur ev sahipliği yapıyor.
Organizasyona, İngiltere'den Arsenal, Manchester United ve Tottenham Hotspur, İspanya'dan Real Madrid ve Atletico Madrid, Almanya'dan Bayern Münih, İtalya'dan Juventus, Milan, Inter ve Fiorentina, Portekiz'den Benfica ile Meksika'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.
Bayern Münih, Arsenal, Avrupa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:29 Kaynak: AA
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