Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

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Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası

Kapıkule'deki tüm peronlar açıldı! Yine de 'gurbetçi akını'na yetişemiyorlar