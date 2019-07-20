Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası
36 dakika önce
Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United, Inter'i 1-0 mağlup etti.
Avrupa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:48 Kaynak: AA
'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Manchester United
, Inter'i 1-0 mağlup etti.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İngiltere
Premier Lig ekibi Manchester United ile İtalya
temsilcisi Inter, Singapur
'un Kallang bölgesindeki Ulus Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelenin ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester United, 76. dakikada Mason Greenwood'un ağları sarsmasıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'na, İngiltere'den Arsenal
, Manchester United ve Tottenham Hotspur
, İspanya
'dan Real Madrid
ve Atletico Madrid
, Almanya
'dan Bayern Münih
, İtalya'dan Juventus
, Milan
, Inter ve Fiorentina
, Portekiz
'den Benfica
ile Meksika
'dan Guadalajara kulüpleri katılıyor.
Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Kapıkule'deki tüm peronlar açıldı! Yine de 'gurbetçi akını'na yetişemiyorlar Gerard Pique, Trabzonspor'un paylaşımını beğendi!