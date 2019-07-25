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Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası

8 dakika önce

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Futbol: Uluslararası Şampiyonlar Kupası, System.String[]
Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, Fiorentina ile Benfica, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Red Bull Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Benfica, 9. dakikada Haris Seferovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Benfica, 29. dakikada Dusan Vlahovic ile ağları sarstı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen Benfica, 90+3'üncü dakikada Brezilyalı futbolcusu Caio'nun fileleri havalandırmasıyla Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Amerika Birleşik Devletleri, Fiorentina, Benfica, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:10 Kaynak: AA
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