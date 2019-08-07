Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

Rusya
'da 21-25 Ağustos'ta düzenlenecek Uluslararası Starway Turnuvası'nda mücadele edecek 16 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı'nın kadrosu açıklandı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, turnuvada 21 Ağustos'ta Özbekistan
, 23 Ağustos'ta Rusya, 25 Ağustos'ta da Sırbistan ile karşılaşacak.
Teknik direktör Mehmet Hacıoğlu
yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Efe Kaan Yıldız (Altınordu
), Emre Bilgin (Beşiktaş
)
Defans: Ali Şahin Yılmaz
, Efe Birinci (Trabzonspor
), Berke Kılıç (Altınordu), Egemen Tutar (Beşiktaş), Emir Ortakaya (Gençlerbirliği
), Emir Tintiş, Ersin Yılmaz (Galatasaray
)
Orta saha: Ahmet Karademir (Konyaspor
), Buğra Çağlıyan (Eskişehirspor
), Burak İnce (Altınordu), Cem Özgener (Altay
), Emirhan İlkhan (Beşiktaş), Mustafa Erdilman (Antalyaspor
), Ulusoy Mert Kabasakal (Gençlerbirliği)
Forvet: Batın Öztürk (Trabzonspor), Melih Bostan (Fenerbahçe
)