Son Dakika Haberleri: Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası
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Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası

1 saat önce

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Starway Turnuvası'ndaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-2 yendi.

Futbol: Uluslararası Starway Turnuvası, System.String[]

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı Uluslararası Starway Turnuvası'ndaki ilk maçında Özbekistan'ı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Moskova'daki Chertanovo Stadı'nda oynanan müsabakada milli takımın gollerini 14. dakikada Batın Öztürk, 45. dakikada Melih Bostan ve 53. dakikada Cem Özgener atarken, Özbekistan'ın gollerini ise 77. dakikada Akramov Shakhzod ile 80. dakikada Khayrullaev Alisher kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada 23 Ağustos Cuma günü Rusya ve 25 Ağustos Pazar günü de Sırbistan ile karşılaşacak.

Özbekistan, Futbol, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 07:00 Kaynak: AA
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