Futbol: Uluslararası Üçlü Turnuva

Çekya'da gerçekleştirilen Uluslararası Üçlü Futbol Turnuvası'nda yer alan 18 Yaş Altı Milli Takımı, organizasyondaki ilk maçında İsveç ile 1-1 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre 18 Yaş Altı Milli Takımı, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Üçlü Turnuva ilk maçında milliler, MFK Kravare Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında 1-0 geriye düştü. Milliler, 81. dakikada bulduğu golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.
18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçını 14 Ekim Pazartesi günü Çekya ile yapacak.