Futbol: Uluslararası Üçlü Turnuva
30 dakika önce
Çekya'da gerçekleştirilen Uluslararası Üçlü Futbol Turnuvası'nda yer alan 18 Yaş Altı Milli Takımı, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi Çekya'ya 3-0 yenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:20 Kaynak: AA
Çekya'da gerçekleştirilen Uluslararası Üçlü Futbol Turnuvası'nda yer alan 18 Yaş Altı Milli Takımı, organizasyondaki ikinci maçında ev sahibi Çekya'ya 3-0 yenildi.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Havirov Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 43. dakikada Barkov, 53. dakikada penaltıdan Budinsky ve 75. dakikada Aldin attı.
18 Yaş Altı Milli Takımı, turnuvadaki ilk maçında İsveç ile 1-1 berabere kalmıştı.
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