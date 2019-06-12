Futbol: Valentin Granatkin Turnuvası
4 saat önce
18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Rusya'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin'e 2-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 04:30 Kaynak: AA
18 Yaş Altı Futbol
Milli Takımı, Rusya
'da gerçekleştirilen Valentin Granatkin Turnuvası'nın yarı finalinde Arjantin
'e 2-0 mağlup oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, yarı finalde Arjantin'e Tomas Lecanda ve Matias Palacios'un golleriyle 2-0 yenilerek final biletini rakibine kaptırdı.
Milli takımda Taha Tunç'un, maçın oyuncusu olarak seçildiği aktarıldı.
Ay-yıldızlılar, 14 Haziran Cuma günü turnuvada üçüncülük maçına çıkacak.
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