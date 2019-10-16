Son Dakika Haberleri: Futbol ve voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi
Son Dakika Spor Futbol ve voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi

Futbol ve voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi

25 dakika önce

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol ve ortaokullar arası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.

Futbol ve voleybol turnuvasında dereceye giren takımlar ödüllendirildi, System.String[]

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokullar arası futbol ve ortaokullar arası voleybol turnuvası gerçekleştirildi.


Öğrencilerin spor yaparak eğlendiği ve tatlı bir rekabet içerisinde oldukları turnuvalarda, dereceye giren öğrenciler Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu'nun katıldığı ödül töreninde kupalarını aldılar.


Futbol turnuvasında 1. sınıflar arasında Zafer İlkokulu, 2., 3. ve 4. sınıflar arasında İstiklal ilkokulu öğrencileri birinci olurken, Voleybol turnuvasında Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu birinci, Mustafa Kemal Ortaokulu ikinci ve Milli İrade Ortaokulu üçüncü oldu.


Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, "Turnuvaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyor, dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin kaynaşması ve içlerinde var olan yetenekleri keşfetmek için spor faileyetlerimiz devam edecek" diye konuştu. - KÜTAHYA

voleybol, Altıntaş, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 12:12 Kaynak: İHA
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