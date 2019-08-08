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Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

8 dakika önce

Ukrayna'da düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası, System.String[]
Ukrayna'da düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 25-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada B Grubu'nda Belarus, Slovakya ve Litvanya ile karşılaşacak.
Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir (Altınordu), Ahmet Gülay (Beşiktaş), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram, Yusuf Erdem Gümüş (Galatasaray), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta saha: Yiğit Emre Çeltik, Polat Abay, Abdullah Soğucak (Altınordu), Tuğbey Akgün, Ömer Turan Görgüç (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Emre Demir (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Forvet: Efecan Barlık (Ci Group Buca), Abdulsamet Kaya (Konyaspor).
İstikbal Mobilya, Ukrayna, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:08 Kaynak: AA
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