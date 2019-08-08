Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

Ukrayna
'da düzenlenecek Viktor Bannikov Turnuvası'nda mücadele edecek 17 Yaş Altı Milli Futbol
Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım, 25-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek turnuvada B Grubu'nda Belarus
, Slovakya
ve Litvanya
ile karşılaşacak.
Teknik direktör Mehmet Yıldırım
yönetimindeki 17 Yaş Altı Milli Takım'ın aday kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor
), Atalay Gökçe
(Gençlerbirliği
)
Defans: Ravil Tagir (Altınordu
), Ahmet Gülay
(Beşiktaş
), Kadir Arslan (Bursaspor), Emin Bayram
, Yusuf Erdem Gümüş
(Galatasaray
), Abdullah Şahindere (Gençlerbirliği), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor
)
Orta saha: Yiğit Emre Çeltik
, Polat Abay, Abdullah Soğucak
(Altınordu), Tuğbey Akgün, Ömer Turan
Görgüç (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe
), Bartuğ Elmaz, Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Emre Demir
(İstikbal Mobilya Kayserispor
)
Forvet: Efecan Barlık (Ci Group Buca
), Abdulsamet Kaya (Konyaspor
).