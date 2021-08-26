Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 2-1 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Boryspil Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini 65. dakikada Emirhan Kayar ve 74. dakikada Emirhan Acar atarken, Gürcistan'ın golünü 29. dakikada Luka Parkadze kaydetti.

Grubun diğer maçında Slovakya ile Özbekistan 2-2 berabere kaldı.

Ay-yıldızlı takım, turnuvadaki ikinci maçında yarın Slovakya ile karşılaşacak.