Futbol: Viktor Bannikov Turnuvası

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'da düzenlenen Viktor Bannikov Turnuvası'ndaki ikinci maçında Slovakya'yı 3-2 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Boryspil Stadı'nda oynanan karşılaşmada millilerin gollerini 7. dakikada Semih Kılıçsoy, 39. dakikada Furkan Yöntem ve 68. dakikada Muhammet Arda Uzun atarken, Slovakya'nın gollerini 3. dakikada Tadeas Hajovsky ve 77. dakikada Matej Simun kaydetti.

Grubun diğer maçında Gürcistan, Özbekistan'ı 4-3 yendi.

Bu sonuçlarla milli takım, grubundaki son maçlar öncesinde Viktor Bannikov Turnuvası'nda finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip, son grup maçında 29 Ağustos Pazar günü Özbekistan ile karşılaşacak. Turnuvadaki final müsabakası 30 Ağustos Pazartesi günü oynanacak.