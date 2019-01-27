Futbol Yıldızları Birbirine Saygılı Olduğunda - Ronaldo, Messi, Neymar ? İnanılmaz Anlar
34 dakika önce
Bugün sizlere futbol tarihinde yaşanmış fair play ve centilmenlik anlarından bahsedeceğiz.
Bugün sizlere futbol tarihinde yaşanmış fair play ve centilmenlik anlarından bahsedeceğiz. Ronaldo
, Messi
ve Neymar
gibi futbolcuların da yer aldığı görüntülerimiz futbolun aslında sadece bir spor olmadığını bir kez daha kanıtlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:02 Kaynak: Youtube
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