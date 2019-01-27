Son Dakika Haberleri: Futbol Yıldızları Birbirine Saygılı Olduğunda - Ronaldo, Messi, Neymar ? İnanılmaz Anlar

Futbol Yıldızları Birbirine Saygılı Olduğunda - Ronaldo, Messi, Neymar ? İnanılmaz Anlar

34 dakika önce

Bugün sizlere futbol tarihinde yaşanmış fair play ve centilmenlik anlarından bahsedeceğiz.

Bugün sizlere futbol tarihinde yaşanmış fair play ve centilmenlik anlarından bahsedeceğiz. Ronaldo, Messi ve Neymar gibi futbolcuların da yer aldığı görüntülerimiz futbolun aslında sadece bir spor olmadığını bir kez daha kanıtlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:02 Kaynak: Youtube

Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Futbol, Genel
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