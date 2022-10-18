Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

18.10.2022 15:45
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Batman Petrolspor'u 2-1 yenen Serik Belediyespor bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Batman Petrolspor'u 2-1 yenen Serik Belediyespor bir üst tura çıktı.

Serik İsmail Ogan Stadı'ndaki maçın 54. dakikasında ev sahibi takım Oğuzhan Doğan'ın golüyle 1-0 öne geçti.

61. dakikada Ferdi Konak attığı golle Batman Petrolspor 1-1 lik eşitliği sağladı.

Maçın 78. dakikasında Serik Belediyespor, Burak Göksel'in golüyle 2-1 öne geçti.

Maçta başka gol olmayınca Antalya ekibi sahadan 2-1 galip ayrılarak kupada 4. eleme turuna yükseldi.

Maçı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı İbrahim Şahin de izledi.

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Kaynak: AA

Batman Petrolspor, Türkiye Kupası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika
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