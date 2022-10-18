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Emrah Başsan, İlhan Parlak, Kayserispor, Cenk Gönen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika

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