Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

3 saat önce

Stat: Ahmet Suat ÖzyazıcıHakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Ahmet Suat Özyazıcı

Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen

1461 Trabzon: Bahadır Han Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır, Serkan Asan, Mert Kurt, Burak Temir, Bekir Can Kara (Dk. 75 Doğukan Öksüz), Ahmet Eren, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü

Ümraniyespor: Metin Erol, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Diabang (Dk. 65 Recep Aydın), Emircan Altıntaş, Bahadır Taşdelen (Dk. 90+2 Serkan Göksu), Leandrinho (Dk. 65 Atabey Çiçek)

Goller: Dk.45+1 (penaltıdan) Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 53 Burak Temir, Dk. 61 ve 87 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Dk. 37 Leandrinho, Dk. 77 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Tarık Tekdal (Ümraniyespor) Dk. 88 Ahmet Eren, Dk. 89 Doğukan Öksüz, Dk. 90+1 Burak Temir (1461 Trabzon)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda TFF 3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Ümraniyespor, ilk maçı 4-1kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:12 Kaynak: AA

Han, Serkan, Spor
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