Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: Ahmet Suat Özyazıcı
Hakemler: Murat Erdoğan, Beran Eraslan, Bilal Gölen 1461 Trabzon
: Bahadır Han
Güngördü, Arif Birşen, İsmail Karakaş, Yunus Emre Çakır
, Serkan
Asan, Mert Kurt
, Burak Temir, Bekir Can Kara
(Dk. 75 Doğukan Öksüz), Ahmet Eren
, Yağızcan Erdem, Furkan Tütüncü
Ümraniyespor: Metin Erol
, Alaaddin Okumuş, Birol Parlak
, Tarık Tekdal, Karahan Yasir Subaşı
, Bulut Kaya, Muhammed Gönülaçar, Diabang (Dk. 65 Recep Aydın
), Emircan Altıntaş
, Bahadır Taşdelen
(Dk. 90+2 Serkan Göksu
), Leandrinho (Dk. 65 Atabey Çiçek
)
Goller: Dk.45+1 (penaltıdan) Leandrinho (Ümraniyespor), Dk. 53 Burak Temir, Dk. 61 ve 87 Furkan Tütüncü (1461 Trabzon)
Sarı kartlar: Dk. 37 Leandrinho, Dk. 77 Muhammed Gönülaçar, Dk. 89 Tarık Tekdal (Ümraniyespor) Dk. 88 Ahmet Eren, Dk. 89 Doğukan Öksüz, Dk. 90+1 Burak Temir (1461 Trabzon) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur rövanş maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor, deplasmanda TFF
3. Lig temsilcisi 1461 Trabzon'a 3-1 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Ümraniyespor, ilk maçı 4-1kazanmıştı.