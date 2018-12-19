Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

3 saat önce

Stat: Etimesgut Belediyesi AtatürkHakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş ElbilEtimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Eyüpcan Delibalta, Erçin Ilgaz, Mikail Koçak (Dk. 86 Ahmet Kaan Ergün), Caner Yılmaz, Samet Yalçın, Mehmet Bektaş, Akın Akman (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kapluhan, Candaş Elbil

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Eyüpcan Delibalta, Erçin Ilgaz, Mikail Koçak (Dk. 86 Ahmet Kaan Ergün), Caner Yılmaz, Samet Yalçın, Mehmet Bektaş, Akın Akman (Dk. 46 Mehmet Atik), İbrahim Alan (Dk. 75 Mehmet Fuat Gölbaşı)

Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Seth Sincere, Mina, Gökhan Akkan, Rahman Buğra Çağıran, Ahmed Ildız (Dk. 84 Donald), Muniru, Pereira (Dk. 46 Eren Tozlu), Berkan Durdu, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 63 Aleksic)

Goller: Dk. 54 Ahmed Ildız, Dk. 88 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Mina (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 33 Ömer Esenkaya (Etimesgut Belediyespor)

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Evkur Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında konuk olduğu TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 2-0 yendi.

İlk karşılaşmayı da 2-0 kazanan Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, son 16 turuna yükseldi.

54. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Ahmed Ildız'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta, yerden seken top ağlarla buluştu: 0-1.?

88. dakikada konuk ekip farklı ikiye çıkardı. Mustafa Eskihellaç'ın şutunda kaleciden dönen topu Eren Tozlu tamamlayarak filelere gönderdi: 0-2.

Karşılaşma, Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:49 Kaynak: AA

Etimesgut Belediyesi, Ömer Esenkaya, Etimesgut, Spor
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