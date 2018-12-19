Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2 saat önce

Stat: Van AtatürkHakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl UstaVan Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Van Atatürk

Hakemler: Ramazan Keleş, Bahtiyar Birinci, Anıl Usta

Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Şerif Doğan (Dk. 70 Mesut Saray), Burçak Özkanca, Ahmet Şahbaz, Emre Toptan, Soner Birinci, Barış Sağır, Serdar Cansu, Sedat Komi (Dk. 90 Şiyar Sayyiğit), Cemal Doğu, Çağrı Tekin (Dk. 44 Tahir Kurtuluş)

Boluspor: Gökhan Köstereli, Diarra, İsmail Haktan Odabaşı, Sebaihi, İshak Çakmak, Mutlu Güler (Dk. 80 Guido Koçer), Mustafa Batuhan Altıntaş, Yusuf Emre Gültekin (Dk. 70 Akabueze), Ümit Kurt, Mustafa Durak (Dk 58 Hayrullah Bilazer), Abdurrahman Çağlar

Goller: Dk. 1 Sebaihi, Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin (Boluspor), Dk. 4 Cemal Doğu, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor),

Sarı kartlar: Dk 74 Sedat Komi, Dk. 78 Tahir Kurtuluş (Van Büyükşehir Belediyespor), Dk. 76 Akabueze (Boluspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, TFF 3. Lig temsilcisi Van Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

İlk maçı 5-1 kazanan Boluspor, adını son 16 turuna yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:09 Kaynak: AA

Spor
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