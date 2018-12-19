Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

35 dakika önce

Stat: 12 ŞubatHakemler: Hakan Ceyhan, Utku Tunavelioğlu, Kemal ElmasKahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Safa Ali Memnun, Burak Can Kunt, Hurşit Taşcı (Dk. 89 Ebubekir Berke Tambay), İbrahim Koca, Yusuf Emre Kasal, Burak Şamil Bolat, Lider Koç, İsa Baltacı, Mehmet Fırat Demir (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: 12 Şubat

Hakemler: Hakan Ceyhan, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas

Kahramanmaraşspor: Emrah Tuncel, Safa Ali Memnun, Burak Can Kunt, Hurşit Taşcı (Dk. 89 Ebubekir Berke Tambay), İbrahim Koca, Yusuf Emre Kasal, Burak Şamil Bolat, Lider Koç, İsa Baltacı, Mehmet Fırat Demir (Dk. 68 Süleyman Özdemir), Civar Çetin (Dk. 82 Emin Aladağ)

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Merih Demiral, Nsakala, Cenk Ahmet Alkılıç, Ceyhun Gülselam, Welinton, Maniatis (Dk. 68 Villafanez), Sackey (Dk. 46 Taha Yalçıner), Hasan Ayaroğlu, Bobo

Goller: Dk. 61 Burak Can Kunt, Dk. 90 İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor), Dk. 80 Bobo (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Fırat Demir (Kahramanmaraşspor), Dk. 63 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında TFF 2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, konuk ettiği Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.

Aytemiz Alanyaspor, turun ilk maçında elde ettiği 7-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:29 Kaynak: AA

Hakan Ceyhan, Mehmet Fırat, İbrahim Koca, Burak Can, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aziz Yıldırım'dan Tokat Yiyen Işık Eyigüngör: Hoşgeldiniz Dedim, Tokat Attı 2 Kadınla Gece Kulübünden Çıkıp Ata Binen Arshavin, Rusya'da Gündem Oldu

TFF 1. Lig Ekibi Elazığspor'dan Kayyum Talebi Çaykur Rizespor'da Dhurgham İsmail ile Yollar Ayrıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:04:21. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]