Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 12 Şubat
Hakemler: Hakan Ceyhan
, Utku Tunavelioğlu, Kemal Elmas Kahramanmaraşspor
: Emrah Tuncel
, Safa Ali Memnun, Burak Can
Kunt, Hurşit Taşcı (Dk. 89 Ebubekir Berke Tambay), İbrahim Koca
, Yusuf Emre
Kasal, Burak Şamil Bolat
, Lider Koç, İsa Baltacı, Mehmet Fırat
Demir (Dk. 68 Süleyman Özdemir
), Civar Çetin (Dk. 82 Emin Aladağ
) Aytemiz Alanyaspor
: Haydar Yılmaz
, Kaan Kanak
, Merih Demiral, Nsakala, Cenk Ahmet
Alkılıç, Ceyhun Gülselam
, Welinton, Maniatis (Dk. 68 Villafanez), Sackey (Dk. 46 Taha Yalçıner
), Hasan Ayaroğlu
, Bobo
Goller: Dk. 61 Burak Can Kunt, Dk. 90 İbrahim Koca (Kahramanmaraşspor), Dk. 80 Bobo (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 63 Mehmet Fırat Demir (Kahramanmaraşspor), Dk. 63 Maniatis (Aytemiz Alanyaspor) Ziraat Türkiye Kupası
5. tur ikinci maçında TFF
2. Lig ekibi Kahramanmaraşspor, konuk ettiği Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 yendi.
Aytemiz Alanyaspor, turun ilk maçında elde ettiği 7-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.