Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Türkiye Futbol
Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turdaki maçların programı şöyle:
İlk maçlar
15 Ocak Salı:
16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
)
18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)
19.50 Boluspor- Galatasaray
(Bolu Atatürk
)
16 Ocak Çarşamba
:
16.30 Evkur
Yeni Malatyaspor- Bodrum
Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)
18.30 Medipol Başakşehir- Hatayspor
(3. İstanbul
Başakşehir Fatih Terim
)
20.30 Trabzonspor- Balıkesirspor
Baltok (Medical Park)
17 Ocak Perşembe:
18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
(Bahçeşehir
Okulları)
20.30 Ümraniyespor- Fenerbahçe
(Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
Rövanş maçları
22 Ocak Salı:
18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)
20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom
)
23 Ocak Çarşamba:
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)
18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova
)
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)
24 Ocak Perşembe:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
)
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)