Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre son 16 turdaki maçların programı şöyle:

İlk maçlar

15 Ocak Salı:

16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

19.50 Boluspor- Galatasaray (Bolu Atatürk)

16 Ocak Çarşamba:

16.30 Evkur Yeni Malatyaspor- Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Yeni Malatya)

18.30 Medipol Başakşehir- Hatayspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Trabzonspor- Balıkesirspor Baltok (Medical Park)

17 Ocak Perşembe:

18.30 Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları)

20.30 Ümraniyespor- Fenerbahçe (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Rövanş maçları

22 Ocak Salı:

18.00 Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Galatasaray-Boluspor (Türk Telekom)

23 Ocak Çarşamba:

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Bodrum İlçe)

18.00 Göztepe-Antalyaspor (Bornova)

20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor (Balıkesir Atatürk)

24 Ocak Perşembe:

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir (Stat belli değil)

18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor (Ülker)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:01 Kaynak: AA

Kayserispor, Antalyaspor, Futbol, Türkiye Kupası, Spor
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