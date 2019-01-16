Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

23 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak iki karşılaşmada görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarınki maçları yönetecek hakemler şunlar:

18.30 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

20.30 Ümraniyespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:54 Kaynak: AA

Merkez, Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor
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