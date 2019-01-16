Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih TerimHakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal ElmasMedipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Serdar Taşçı, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Jojic, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 63 Arda Turan), Adebayor (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Serdar Taşçı, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Jojic, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 63 Arda Turan), Adebayor (Dk. 63 Robinho)

Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Tayfun Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkishko, Diallo (Dk. 74 Caner Hüseyin Bağ), Tom (Dk. 46 Nimaga), Gomis (Dk. 65 Mirkan Aydın)

Gol: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 84 Nimaga (Hatayspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

18. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Attamah'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Napoleoni arka direkte tamamladı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

32. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol taraftan gelişen atakta, Soner Aydoğdu çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Adebayor, tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

46. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde Adebayor, soldan gelen topu dışarı çıkardı. Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:44 Kaynak: AA

Arda Turan, Soner Aydoğdu, Adebayor, Başakşehir, Spor
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