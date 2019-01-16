Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih
Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin
, Kemal Elmas
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan
, Uğur Uçar
, Attamah, Serdar Taşçı
, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can
Kahveci), Jojic, Soner Aydoğdu
, Elia (Dk. 63 Arda Turan
), Adebayor
(Dk. 63 Robinho
) Hatayspor
: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli
, Mehmet Tayfun
Dingil, Gökhan Karadeniz
, Maiga, Korkishko, Diallo
(Dk. 74 Caner Hüseyin Bağ), Tom (Dk. 46 Nimaga), Gomis (Dk. 65 Mirkan Aydın
)
Gol: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 84 Nimaga (Hatayspor) Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.
18. dakikada sağ taraftan kullanılan korner sonrası Attamah'ın kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Napoleoni arka direkte tamamladı. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.
32. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Sol taraftan gelişen atakta, Soner Aydoğdu çizgiye inerek topu içeri çevirdi. Adebayor, tek dokunuşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
46. dakikada Medipol Başakşehir bir kez daha direğe takıldı. Ceza sahası içinde Adebayor, soldan gelen topu dışarı çıkardı. Soner Aydoğdu'nun şutunda, meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.
Müsabaka, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.