Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
1 saat önce
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk aşaması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor-Galatasaray maçı dışında tamamlandı.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası
son 16 turunun ilk aşaması, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor- Galatasaray
maçı dışında tamamlandı.
Yapılan 7 müsabakanın 4'ünde ev sahibi ekipler galip geldi. İki maç berabere biterken, bir karşılaşmayı ise konuk ekip kazandı.
Kupada son 16 turu rövanş maçları 22, 23 ve 24 Ocak'ta oynanacak. Boluspor ile Galatasaray arasındaki son 16 turu ilk mücadelesi 22 Ocak, rövanş müsabakası ise 29 Ocak'ta yapılacak.
Oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kayserispor-Akhisarspor: 1-2
Antalyaspor-Göztepe: 3-3 Evkur
Yeni Malatyaspor- Bodrum
Belediyesi Bodrumspor: 3-2
Medipol Başakşehir- Hatayspor
: 1-0
Trabzonspor- Balıkesirspor
Baltok: 2-1
Aytemiz Alanyaspor- Kasımpaşa
: 0-0
Ümraniyespor- Fenerbahçe
: 1-0
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:56 Kaynak: AA
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