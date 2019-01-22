Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Stat: Spor Toto AkhisarHakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Candaş ElbilAkhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker, Rotman, Regattin (Dk. 65 Manu), Josue (Dk. 85 Zeki Yavru), Barbosa, Cikalleshi (Dk.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Candaş Elbil

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Sissoko, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker, Rotman, Regattin (Dk. 65 Manu), Josue (Dk. 85 Zeki Yavru), Barbosa, Cikalleshi (Dk. 59 Bokila)

İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Levent Gülen, Atila Turan (Dk. 76 Varela), Deniz Türüç (Dk. 60 Chery), Hasan Hüseyin Acar, Şamil Çinaz (Dk. 87 Emre Demir), Mensah, Kravets

Sarı kartlar: Dk. 10 Cikalleshi, Dk. 65 Bokila (Akhisarspor) Dk. 62 Şamil Çinaz, Dk. 90+3 Hasan Hüseyin Acar (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Akhisarspor, bu sonuçla adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

33. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Deniz Türüç'ün kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Kucher'in şutunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

50. dakikada ev sahibi ekibin sol çaprazda kazandığı serbest vuruşta topun başına Josue geçti. Bu oyuncunun ortaladığı topa ceza sahasında Regattin'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

67. dakikada hızlı gelişen İstikbal Mobilya Kayserispor atağında Atila Turan'ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Hasan Hüseyin Acar'ın bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak üsten dışarı çıktı.

71. dakikada Chery'nin ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kravets, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topa ayaklarıyla müdahale ederek golü önledi.

Müsabaka golsüz eşitlikle tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 08:29 Kaynak: AA

Volkan Bayarslan, Zeki Yavru, Fatih Öztürk, Spor
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