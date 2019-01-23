Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:



13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya



18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek



20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat

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