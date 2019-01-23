Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
40 dakika önce
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın oynanacak maçlarda düdük çalacak hakemler şunlar:
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir: Özgür Yankaya
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: Bahattin Şimşek
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor: Serkan Tokat
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:45 Kaynak: AA
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