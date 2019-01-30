Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.



Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.



Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.



Eşleşmeler



Çeyrek final:



Trabzonspor-Ümraniyespor



Akhisarspor-Kasımpaşa



Galatasaray-Hatayspor



Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe



Yarı final:



Trabzonspor-Ümraniyespor/ Akhisarspor-Kasımpaşa



Galatasaray-Hatayspor/ Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

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