Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

1 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası, System.String[]
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra son 16 turu müsabakaları sonucunda tur atlayan Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor, Ümraniyespor'un temsilcileri katıldı.

Kura çekimine Galatasaray'dan temsilci gelmedi.

Galatasaray, Göztepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, kurada seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 2, 3 veya 4 Nisan'da, rövanş maçları ise 23, 24 veya 25 Nisan'da yapılacak. Kupanın final maçı 16 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.

Eşleşmeler

Çeyrek final:

Trabzonspor-Ümraniyespor

Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor

Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

Yarı final:

Trabzonspor-Ümraniyespor/ Akhisarspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Hatayspor/ Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Türkiye Kupası, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kasımpaşa Başkan Vekili, Mbaye Diagne İçin Galatasaray ile Görüştüklerini Açıkladı Galatasaray Tribünleri Boluspor Maçında "Taraftar Çıldırdı Forvet İstiyor" Tezahüratında Bulundu

Galatasaray, Boluspor'u 4-1 Mağlup Etti ve Ziraat Türkiye Kupasında Çeyrek Finale Yükseldi Bafetimbi Gomis, Diagne'yle Buluştu, Taraftara Transfer Müjdesini Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]